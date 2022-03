PIB da Itália cresce 0,6% no 4º trimestre ante 3º trimestre, confirmando prévia

O Produto Interno Bruto (PIB) da Itália cresceu 0,6% no quarto trimestre de 2021 ante os três meses anteriores, segundo dados finais do Istat, como é conhecido o instituto de estatísticas do país. O resultado confirmou estimativa preliminar divulgada no fim de janeiro. Na comparação anual, o PIB italiano teve expansão de 6,2% entre outubro e dezembro, um pouco menor do que o cálculo original de 6,4%.

