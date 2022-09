PIB da Austrália avança 3,6% no 2º trimestre, na comparação anual

O dado oficial, publicado pelo Escritório Australiano de Estatísticas, mostrou que os consumidores continuaram a gastar no período, enquanto a forte alta nos preços de commodities impulsionou as exportações.

O Produto Interno Bruto (PIB) da Austrália cresceu 0,9% no segundo trimestre, na comparação com o primeiro, resultado em linha com o esperado pelos economistas ouvidos pelo. Na comparação anual, o avanço foi de 3,6%, acima da previsão de alta de 3,4%.

