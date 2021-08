PIB da Alemanha (2ª estimativa) sobe 1,6% no 2º trimestre ante trimestre anterior

O Produto Interno Bruto (PIB) da Alemanha subiu 1,6% no segundo trimestre de 2021 ante o primeiro trimestre, de acordo com a segunda leitura do dado, divulgada nesta terça-feira, 24, pela agência de estatísticas alemã Destatis. O resultado veio levemente acima da expectativa de analistas consultados pelo, que previam alta de 1,5% no período.

Na comparação anual com ajuste de preços, o PIB da Alemanha teve alta de 9,8%, ante estimativas de alta de 9,2% nessa base de comparação. Com ajustes de inflação e calendário, a alta anual foi de 9,4%, segundo a Destatis.

Na primeira leitura, divulgada no final de julho, as altas trimestral e anual (com ajuste sazonal) haviam sido de 1,5% e 9,2%, respectivamente.

Os consumos privado e governamental foram as alavancas do crescimento, de acordo com a Destatis. O PIB do país segue 3,3% abaixo do patamar registrado no quarto trimestre de 2019, o último antes da pandemia da covid-19.

A Destatis também revisou o dado anterior para o PIB do primeiro trimestre deste ano, de queda de 2,1% em relação ao trimestre anterior para baixa de 2%.