PGR pede que STF declare trabalho análogo à escravidão como crime imprescritível

"A frequente prescrição desses delitos -que é incompatível com as previsões constitucionais e internacionais- impacta diretamente o combate a essa prática, estimula a sensação de impunidade e reduz a proteção das vítimas", afirma o órgão.

Segundo o Ministério Público Federal, somente no ano passado foram resgatados 2.575 trabalhadores em situação análoga à escravidão no país.

O órgão afirma ainda que essa fixação de limites fere o "princípio internacional da prevalência dos direitos humanos, assim como os direitos à liberdade e à integridade física do trabalhador, a proteção social do trabalho, a expropriação por práticas análogas à escravidão e a imprescritibilidade do crime de racismo".

