PF prende brasileiro suspeito de integrar grupo hacker Lapsus$

Sem se valer de programação sofisticada, mas apresentando conhecimento técnico e criatividade para burlar defesas, têm entre suas vítimas grandes empresas de tecnologia, como Microsoft, Samsung e Nvidia, além de órgãos do governo brasileiro. Chegaram a assumir o ataque contra as Americanas, embora tenham apagado as postagens posteriormente.

Segundo o governo, as investigações começaram ainda em dezembro. Na ocasião, os invasores da plataforma do SUS deletaram arquivos e derrubaram o site conectesus.saude.gov.br, responsável pelo Certificado Nacional de Vacinação.

Além desse ataque, o Ministério da Economia, a Controladoria-Geral da União e a Polícia Rodoviária Federal também foram alvo do Lapsus$, de acordo com a organização.

Em dezembro de 2021, a organização criminosa assumiu a autoria do ataque que derrubou a plataforma ConecteSUS, do Ministério da Saúde.

