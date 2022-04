PF faz ação para apurar supostas fraudes em consórcios do Banco do Brasil

Segundo a PF, o inquérito, instaurado no ano passado, teve origem após o BB (Banco do Brasil) encaminhar uma notícia crime como resultado da auditoria de duas operações do consórcio, no valor de R$ 100 milhões, aprovadas como consórcio de veículos, mas utilizada para outros fins.

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - A PF (Polícia Federal) realiza, nesta quarta-feira (6), uma operação para investigar suposta gestão fraudulenta na BB Consórcio. A ação foi batizada de "Consórcio 200", e cerca de 20 policiais cumprem 8 mandados de busca e apreensão em São Paulo, no Paraná e no Distrito Federal.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.