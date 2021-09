Petrobras sobe preço do diesel em 8,9%

No comunicado sobre o reajuste, a empresa disse que durante os 85 dias sem reajuste "evitou o repasse imediato para os preços internos devido à volatilidade externa causada por eventos conjunturais", repetindo discurso adotado pela gestão do general Joaquim Silva e Luna.

A partir desta quarta (29), o litro do diesel sairá das refinarias da estatal custando, em média, R$ 3,06, um aumento de R$ 0,25 em relação ao valor vigente até esta terça. É a primeira vez que o preço do combustível nas refinarias ultrapassa a barreira dos R$ 3.

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Após 85 dias sem reajuste, a Petrobras anunciou nesta terça-feira (28) aumento de 8,9% no preço do diesel em suas refinarias. O anúncio ocorre um dia depois de mais uma sequência de ruídos entre o governo e a estatal em relação aos preços dos combustíveis.

