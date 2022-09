Petrobras reduz preço médio do gás de cozinha em R$ 0,20

A última mudança no preço do gás de cozinha havia sido em abril deste ano, quando o quilo passou de R$ 4,48 ao preço atual. No começo do mês, a estatal já havia anunciado uma queda de 7% no preço da gasolina.

Na semana entre 28 de agosto e 3 de setembro, o botijão de 13 kg tinha preço médio de R$ 111,57, de acordo com o levantamento de preços da ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis).

Em nota, a empresa disse que a redução "acompanha a evolução dos preços de referência e é coerente com a prática de preços da Petrobras, que busca o equilíbrio dos seus preços com o mercado".

