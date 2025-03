Petrobras pagará US$ 283 mi para encerrar litígio com EIG Energy nos EUA

O EIG foi o primeiro sócio da Sete Brasil a entrar na Justiça americana contra a Petrobras. O fundo afirmava ter entrado no negócio de sondas porque confiara na estatal brasileira e alegava que o projeto naufragou por causa do esquema de corrupção e pagamento de propinas escondido na petroleira e descoberto pela Operação Lava Jato.

A Petrobras acrescentou que o acordo "atende aos melhores interesses da companhia e de seus acionistas, tendo em vista as peculiaridades da legislação norte-americana, aplicável ao julgamento da causa, bem como o estágio processual e as características de litígios nas Cortes Federais dos Estados Unidos".

A ação judicial foi proposta em face da Petrobras perante a Corte Federal do Distrito de Columbia, nos EUA, e é relacionada ao investimento da EIG no FIP Sondas, ex-acionista da Sete Brasil.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Petrobras informou nesta sexta-feira (7) que seu conselho de administração aprovou celebração de acordo para encerrar litígio com a EIG Energy nos Estados Unidos, que envolve o pagamento de US$ 283 milhões (R$ 1,63 bilhão) pela petrolífera.

