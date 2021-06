Pesquisa vê Brasil ficando para trás na pandemia, tomado pelo medo

Para 69%, o agravamento de problemas de saúde mental estará entre os piores efeitos da pandemia, no país. Para 68%, será a família tendo de lidar com perda da moradia e ruína financeira. Para 62%, jovens enfrentando defasagem educacional. Para 57%, a perda de empregos que jamais serão retomados.

"A questão das novas cepas, Índia, está aumentando o medo", diz Ana Julião. "O que se tem observado nas nossas pesquisas ao longo dos meses, desde que a pandemia começou, é um aumento do medo. Quanto mais medo tem agora, menos você confia no futuro."

"Esse aspecto sobretudo, do Brasil na liderança deste 'ainda estou pensando como na pandemia', reforça o que a gente vê na prática: a disparidade entre um mundo que começa a retomar a vida e um Brasil imerso na crise, com essa quantidade de pessoas morrendo", diz Ana Julião, gerente geral da Edelman Brasil.

Foi o que levantou a agência global de comunicação Edelman em maio, para um relatório especial que denominou Mundo em Trauma. Ouviu 16.800 pessoas de 14 países (além dos citados, África do Sul, Arábia Saudita, Canadá, Coreia do Sul, Emirados Árabes, França, Índia, Japão, México e Reino Unido).

