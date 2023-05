Perícia encontra fungos e ovos de parasitas em molhos da Fugini no RS

"Isso não significa, de forma alguma, que o produto tenha um problema de qualidade, mas sim que ele está passando por um processo de oxidação ou decomposição natural, assim como pode acontecer com as frutas, o ovo ou o pão, por exemplo. Esse fato também pode ocorrer pelo armazenamento por período incorreto na geladeira", afirmou a Fugini, em nota à reportagem.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Laudos do Instituto Geral de Perícia do Rio Grande do Sul apontaram contaminação por fungos e ovos de parasitas em amostras de molho de tomate da marca Fugini.

