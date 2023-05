Perdizes terá o nono prédio mais alto de São Paulo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O bairro Perdizes, na zona oeste de São Paulo, será o próximo a receber um arranha-céu de 150 metros de altura na capital paulista. O projeto On the Sky by Yoo, da incorporadora Cyrela, terá 42 andares em uma única torre, com unidades de 29 m² a 16 m². A empresa estima VGV (Valor Geral de Venda) do empreendimento em R$ 500 milhões, com preço médio de venda para o metro quadrado em R$ 15,9 mil.

O prédio ficará localizado em um terreno de quase 6.000 metros na rua Turiassu, a 500 metros do Allianz Parque, e terá lazer em três níveis: no terceiro andar, na cobertura e entre o 22º e 23º andares, onde estará uma piscina de borda infinita. "O projeto promete fazer o design tocar as estrelas", afirma a Cyrela.

O On the Sky tem quatro andares a menos que o Platina 220, o prédio mais alto da cidade, localizado no Tatuapé (zona leste). Comparado ao prédio mais alto do mundo, os paulistas ainda são baixinhos. O Burj Khalifa, em Dubai, tem 828 metros de altura e 168 andares habitáveis.

Serão 371 apartamentos, com plantas de até três suítes e duas vagas de garagem. Na área comum, há salão de festa, churrasqueiras, área de coworking, brinquedoteca, academia, saunas, lounge para recepção de delivery e quadra de tênis.

Os apartamentos começam a ser vendidos no próximo mês. A entrega das chaves está prevista para abril de 2027.

A revisão do plano diretor de São Paulo, a ser votada pelo Legislativo municipal até esta quarta-feira (31), deve ampliar a verticalização e trazer mais arranha-céus. O texto abre uma brecha para aumentar o limite de altura de edifícios em quase toda a cidade.