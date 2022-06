Pequim segue Xangai e alivia restrições contra Covid-19

A capital relatou 16 novos casos sintomáticos de Covid nas últimas 24 horas, acima das cinco invenções registradas no dia anterior, de acordo com dados oficiais. No país todo, foram 162 novos casos, sendo que somente 56 apresentaram sintomas da doença.

