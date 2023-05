PepsiCo recolhe salgadinho de milho com tabela nutricional em inglês

A empresa orienta pessoas com intolerância à lactose ou alérgicas à proteína do leite a não consumirem o salgadinho.

Procurada pela Folha de S.Paulo, a companhia afirma que já iniciou o recolhimento do produto e pediu a clientes diretos que interrompam as vendas. Diz também que notificou órgãos governamentais.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A PepsiCo do Brasil anunciou neste mês o recall do salgadinho importado popcorners white cheddar, feito com milho e queijo, porque as informações nutricionais apresentadas na embalagem não indicavam, em português, que o produto continha derivados do leite e da lactose, que podem ser prejudiciais a quem tem alergia.

