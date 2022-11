Pedido de Bolsonaro é que as manifestações não impeçam direito de ir e vir, diz ministro da Justiça

Os dados de bloqueios estão reduzindo depois de Bolsonaro fazer pronunciamento no qual quebrou um silêncio de 45 horas após o resultado do segundo turno. Entretanto, o primeiro discurso frustrou quem esperava que o mandatário pedisse explicitamente a desmobilização de bloqueios de rodovias.

"Ação continuada da @PRFBrasil na desinterdição das rodovias federais. Das 18:00 de domingo (30) até as 07:00 de hoje (2), já foram feitos 544 desbloqueios. Reitero o pedido do PR @jairbolsonaro para que as manifestações não impeçam o direito de ir e vir de todos", disse o ministro, nas redes sociais.

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O ministro da Justiça, Anderson Torres, disse que pedido do presidente Jair Bolsonaro (PL) é para que as manifestações nas vias federais não impeçam o direito de ir e vir.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.