Pedágio terá redução de 9% em rodovias no interior de São Paulo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A partir de segunda-feira (1º), o usuário de rodovias na região noroeste de São Paulo deverá pagar, em média, 9% a menos nas tarifas de pedágio. A redução estava prevista no contrato de concessão e foi anunciada pelo governo de São Paulo nesta quinta-feira (27).

A queda do preço ocorrerá nos pedágios de sete praças nas regiões de Araraquara, Barretos, Ribeirão Preto e São José do Rio Preto. Os valores variam entre R$ 8,50 e R$ 19,90. A malha tem 442 km e será assumida pela concessionária Eco Noroeste, parte do grupo Ecorodovias, que substituirá a Triângulo do Sol.

Em compensação, quem usa moto passará a pagar pedágio nos 442 km da região. Até então, os motociclistas eram isentos da cobrança. A tarifa será 50% do valor cobrado dos carros de passeio (veja abaixo).

Os trechos que terão redução estão nas rodovias Washington Luis (SP-310), Brigadeiro Faria Lima (SP-326), Carlos Tonanni (SP-333) e Laurentino Mascari (SP-333).

*

Veja como ficarão as tarifas para carros de passeio

Rodovia - Valor atual - Valor em 1º de maio

Rodovia Washington Luis (SP 310) - Araraquara km 282+400 - R$ 20,70 - R$ 19,90

Rodovia Washington Luis (SP 310) - Agulha km 346+400 - R$ 13,80 - R$ 12,00

Rodovia Washington Luis (SP-310) - Catinguá km 398+500 - R$ 19,50 - R$ 17,20

Rodovia Brigadeiro Faria Lima (SP 326) - Dobrada km 307+600 - R$ 10,70 - R$ 9,80

Rodovia Brigadeiro Faria Lima (SP 326) - Taiuva km 357+000 - R$ 9,80 - R$ 8,90

Rodovia Laurentino Macari (SP 333) - Itápolis km 179+700 - R$ 9,40 - R$ 8,50

Rodovia Carlos Tonanni (SP 333) - Jaboticabal km 110+500 - R$ 16,80 - R$ 15,30

Fonte: Artesp

*

De acordo com a Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo), a redução estava prevista no contrato de concessão do trecho de 442 km e é a terceira vez que ocorre desde 2018.

A concessão foi assinada em 12 de abril deste ano, quase sete meses após a Ecorodovias ter vencido o leilão, em setembro de 2022, com uma oferta de R$ 1,2 bilhão pelos 442 km administrados pela Triângulo Sol (parceria da italiana Atlantia com a Bertin) e mais 158 km administrados pela Tebe (formada por um grupo de empresas de engenharia), cujo contrato vencerá em 3 de março de 2025.

O reajuste nas tarifas de pedágio costuma ocorrer anualmente, sendo normalmente a partir de 1º de julho, quando ocorre o aniversário dos contatos com as concessionárias.

De acordo com o governo, os veículos com sistemas automáticos de pagamento ainda devem ter um desconto adicional de 5%.

Quem usa esse sistema também deve ser beneficiado no futuro com um desconto que pode chegar a até 95% para quem trafega pelas mesmas praças de pedágio. Ainda não há previsão para o início desse programa.

CONCESSÃO POR 30 ANOS

O lote Noroeste, que será administrado pela EcoNoroeste, tem 600 km de rodovias e o contrato, válido por 30 anos, prevê investimentos de R$ 13,9 bilhões, sendo que R$ 5 bilhões devem ser nos primeiros sete anos.

No contrato estão programadas as seguintes melhorias

- 123 quilômetros de duplicação de pistas

- 95 quilômetros de faixas adicionais

- 75 quilômetros de ciclovias

- 26 quilômetros de implantação/adequação de marginais

- 37 dispositivos

- 42 passarelas serão implantadas/adequadas

- 17 bases de Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU)

- três balanças fixas e três pontos de paradas de descanso serão implantadas/adequadas para caminhoneiros