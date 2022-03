Para reduzir custo, EUA lança plano de US$ 250 milhões para fertilizantes

O governo quer melhorar a concorrência no mercado agrícola, e busca informações sobre impactos da concentração em fertilizantes, sementes e outros insumos, segundo comunicado do Usda.

O dinheiro virá de um fundo de crédito de commodities, reservado para períodos de perturbações no mercado. O valor do subsídio será de US$ 250 milhões (R$ 1,2 bilhão) neste verão.

