Para driblar inflação, mulher é mais infiel a marcas do que homens, diz pesquisa

No geral, a categoria na qual as trocas ocorrem com mais frequência é a de higiene e limpeza, com 63% das respostas, seguida por itens básicos, como arroz, feijão e farinha (61%), carnes (38%) e laticínios (33%).

O percentual é maior do que o registrado entre os homens (55%), de acordo com a pesquisa.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Sob efeito da inflação, cerca de 70% das consumidoras entrevistadas em um levantamento do Sincovaga (sindicato do varejo alimentício de São Paulo) dizem ter deixado de ser fiéis a marcas de alguns produtos para experimentar opções mais baratas.

