Para banqueiros, Lula escolherá um dos petistas em almoço da Febraban para comandar Economia

O comando da federação avalia como pacífico e conciliador o clima do encontro. Daniella Marques, presidente da Caixa Econômica, e Ricardo Forni, vice-presidente de gestão financeira e relações com investidores do Banco do Brasil, compareceram ao evento.

Ao lado do presidente da Febraban sentou-se Fernando Haddad e, de outro, o deputado Alexandre Padilha. Os dois banqueiros ouvidos também destacaram a proximidade de Sidney com Reinaldo Lopes, um dos homens-forte de Lula na campanha em Minas Gerais –que virou palco de intensa disputa entre o petista e Jair Bolsonaro (PL).

