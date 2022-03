País cria 328,5 mil vagas de emprego formal em fevereiro, em ritmo ainda inferior a 2021

O ministério avalia que o término do programa e o fim da proteção dos vínculos empregatícios farão os dados dependerem mais do desempenho da atividade econômica.

Por divisão geográfica, também houve resultado positivo em todas as regiões. O Sudeste liderou (com abertura de 162,4 mil postos) e foi seguido por Sul (82,8 mil), Centro-Oeste (40,9 mil), Nordeste (28 mil) e Norte (12,7 mil).

Os técnicos do ministério afirmam que o arrefecimento da pandemia e a flexibilização das medidas sanitárias, com a intensificação das atividades escolares presenciais, estimulou a contratação de profissionais da educação.

Justificativa semelhante é dada para o aumento nos pedidos de seguro-desemprego, que chegaram a 550,2 mil em fevereiro (4% mais do que em janeiro e 13% mais do que um ano antes). Segundo os técnicos, uma economia mais aquecida provoca mais movimentação e mais fluxo de entradas e saídas do mercado de trabalho.

Segundo ele, no entanto, há uma retomada forte das contratações enquanto os desligamentos permanecem relativamente estáveis —por isso, disse, os números merecem comemoração. "É um processo consistente com a retomada da economia brasileira", afirmou.

"As empresas não vão continuar contratando naquele ritmo do ano passado para sempre, aí [passar a ser] uma questão de crescimento natural da economia", afirmou.

Bruno Dalcolmo, secretário-executivo do Ministério do Trabalho e Previdência, afirma que os dados neste ano tendem a seguir o desempenho da atividade (o mercado espera que o país cresça 0,5% neste ano).

O saldo neste mês é resultado de 2 milhões de contratações e 1,6 milhão de desligamentos e foi divulgado por meio do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), apresentado nesta terça-feira (29) pelo Ministério do Trabalho e Previdência.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O país registrou a criação líquida de 328,5 mil empregos com carteira assinada em fevereiro, o que representa uma queda de 17% em relação ao mesmo mês do ano passado. Além disso, os salários iniciais dos trabalhadores voltaram a cair.

