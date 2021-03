País cria 260 mil vagas de trabalho formal em janeiro

No mês de janeiro de 2021, todos os setores apresentaram saldo positivo. O setor da indústria foi o principal destaque, com a geração de 90,4 mil novos postos de trabalho formais.

De acordo com a pasta, o resultado é o melhor na série iniciada em 1992. Desde o ano passado, no entanto, o Caged tem diferenças metodológicas. Desligamentos não informados pelas empresas acabam sendo corrigidas por outros dados, como os de seguro-desemprego.

Os dados são do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), divulgados nesta terça-feira (16) pelo Ministério da Economia e que abrange apenas contratos regidos pela CLT (Consolidação das Leis do Trabalho).

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O mercado de trabalho brasileiro registrou abertura líquida (contratações menos desligamentos) de 260,3 mil vagas em janeiro. O dado ficou acima do ano passado, quando o saldo líquido foi de 117,7 mil (com ajustes), e representa o melhor resultado da série histórica.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.