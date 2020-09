Outlet perto do aeroporto de Guarulhos abre com 90 lojas, minifazenda e espaço de lazer

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A gestora de investimentos Iron Capital inaugurou na sexta-feira (4), em Guarulhos, o Smart Outlets, um shopping com 90 lojas, 30 quiosques e 2 parques temáticos.

Baseado no modelo americano de centros de compras com produtos em desconto, o empreendimento recebeu investimento de R$ 200 milhões da gestora para sua construção. O Smart Outlets está localizado no quilômetro 214 da rodovia Presidente Dutra, a cerca de dez minutos do aeroporto internacional de Guarulhos e a 25 minutos do centro da capital paulista.

Entre as marcas presentes no shopping estão Carmen Steffens, BobStore, Siberian & Crawford, Ellus, Empório Naka, Tramontina, ChilliBeans, Polo Play e TNG. Segundo a superintendente Estefânia Barbosa, as marcas terão descontos de 30% a 80% em seus produtos.

O espaço também conta com praça de alimentação e dois parques temáticos -uma minifazenda com cerca de 400 animais e outro espaço de entretenimento com paintball, kart, escape, realidade virtual, airsoft e salão de festas.

Hoje, a área locável ocupa 10% do total de 200 mil metros quadrados do terreno, mas a ideia é que em três anos esse espaço mais que triplique, chegando a 70 mil metros quadrados. A estimativa é que o empreendimento da Iron Capital crie 2.500 empregos diretos e indiretos.

Segundo o sócio-diretor da Iron Capital Diogo Valle, a escolha do local se deu pelo fato de a região ser bastante populosa, mas não possuir um complexo de compras semelhante.

"Vamos atender os consumidores da capital, em especial, da zona leste, Guarulhos, Arujá, além de São José dos Campos e demais cidades do Vale do Paraíba, num total de 200 cidades", disse o empresário, em nota divulgada à imprensa.

Para quem está no aeroporto, a empresa deixará um sistema de vans disponível para transportar clientes até o shopping. O Smart Outlets conta com 2.250 vagas de estacionamento. Devido à pandemia, o horário de funcionamento do Smart Outlets será das 12h às 20h, de segunda a domingo.