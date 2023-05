Operação da Receita mira R$ 350 mi em despesas de saúde fictícias no IR

Os contribuintes investigados estão sujeitos a pagamento do imposto acrescido de multa e juros, caso não comprovem as declarações. Também podem sofrer sanções penais e administrativas perante a não-regularização.

Em outro caso, um odontólogo no Rio de Janeiro declarou ter recebido no período investigado cerca de R$ 5,5 milhões. O valor corresponderia aos pagamentos de clientes de 5 estados distintos —Bahia, Sergipe, Pernambuco, Rio de Janeiro e Roraima.

Um fisioterapeuta do Mato Grosso declarou ter recebido R$ 4,4 milhões de clientes de sete estados diferentes em 2021. Segundo o órgão federal, para receber o valor, seria necessário que ele trabalhasse 24 horas por dia, durante os 365 dias do ano, cobrando em média R$ 502 por hora.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Receita Federal realiza a Operação Patógeno com o intuito de combater fraudes nas declarações do imposto de renda de pessoas físicas.

