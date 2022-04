Operação da Polícia Federal combate fraude ao Auxílio Emergencial

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão da Operação Auxílio na Conta nesta terça-feira (5). O objetivo é desarticular uma organização criminosa que praticava fraudes contra a Caixa Econômica Federal, com desvios de benefícios do Auxílio Emergencial. Os mandados foram cumpridos em Cuiabá e Vilhena (RO). As informações são da Agência Brasil.

As fraudes foram cometidas por meio da emissão de boletos bancários em nome dos investigados e de terceiros, quitados com valores provenientes de parcelas do benefício.

De acordo com as investigações, pelo menos 26 contas foram fraudadas para o recebimento do auxílio. O valor total obtido ilicitamente ainda está sendo apurado pela Polícia Federal.

Os possíveis crimes cometidos são furto mediante fraude, associação criminosa e uso de documentos falsos, cujas penas somadas podem chegar a 16 anos de prisão.

Participaram da operação a Polícia Federal, o Ministério Público Federal, o Ministério da Cidadania, a Caixa, a Receita Federal, a Controladoria-Geral da União e o Tribunal de Contas da União.