Ônibus brasileiro exibido na Bélgica tem massageadores e telas nas poltronas

Trata-se do ônibus rodoviário Audace 1050, que é alimentado por uma célula de combustível de hidrogênio. O modelo, que é montado na China, foi desenvolvido em parceria com a Sinosynergy e a Allenbus. A Marcopolo atua no país asiático desde 2001.

O executivo afirma que há ônibus da empresa em circulação por mais de 140 países, mas a operação na Europa ainda é pequena. "Tem um buraco no meio do mapa mundi que queremos explorar."

Essa configuração é rara no mercado europeu, o que garante o entra e sai contínuo dos visitantes. Os assentos mais procurados são os seis que ficam no piso inferior: é lá que estão os massageadores.

A empresa brasileira levou a versão mais equipada de seu ônibus rodoviário Paradiso G8 1800 DD para o evento. Com dois andares, traz telas individuais para os ocupantes e sistema de massagem em algumas poltronas --todas são do tipo leito.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.