ONGs querem condenação de vereador do RS em R$ 1 milhão

Na ação civil pública protocolada na sexta-feira (3) na Justiça de Caxias do Sul, as entidades defendem que a indenização precisa ser paga para reparar o "dano moral coletivo e dano social infligidos à população pobre e à população negra do Brasil, em razão da fala racista, intolerante e xenofóbica do vereador Sandro Fantinel contra a população baiana".

