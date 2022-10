Onda anti-ESG confronta empresas e investidores ativistas nos EUA

Na avaliação dele, o ESG vive seu pior momento da história. A agenda passa por uma fragilização devido a questões como valorização das commodities, crise de energia na Europa e alta do petróleo. Nesse contexto, é natural que investimentos verdes tenham performance pior do que os poluentes, por exemplo.

O americano Vivek Ramaswamy, por exemplo, tem se destacado como um dos críticos mais proeminentes do ESG. No início de 2022, ele lançou a gestora Strive, com o objetivo de combater o movimento e que já atraiu mais de US$ 300 milhões em ativos.

A maior preocupação seriam as metas rígidas de eliminação gradual do carvão, petróleo e gás. Em muitos casos, isso exigiria que os bancos deixassem de financiar esses setores, o que é visto como boicote pelos ativistas anti-ESG.

A litigância anti-climática, porém, já tem feito companhias repensarem seus compromissos ESG. Segundo o Financial Times, gigantes como JPMorgan, Morgan Stanley e Bank of America cogitam abandonar a aliança financeira pela descarbonização (Gfanz) porque temem ser processadas.

Os 19 procuradores também enviaram uma carta a Larry Fink, CEO da BlackRock, acusando a maior gestora de ativos do planeta de colocar a agenda climática na frente dos interesses dos clientes, com potenciais riscos para a economia dos EUA.

Enfrentar o "movimento woke" tem apelo no partido Republicano, especialmente entre os apoiadores do ex-presidente Donald Trump. DeSantis, que também pretende disputar a Presidência, ganhou proeminência há alguns meses ao confrontar a Disney, depois que executivos da companhia manifestaram oposição a uma lei aprovada na Flórida que proíbe discutir orientação sexual e identidade de gênero nas escolas.

