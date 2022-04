OCDE: taxa de desemprego cai a 5,2% em fevereiro, abaixo do nível pré-pandemia

A taxa de desemprego dos países que integram a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) diminuiu pelo décimo mês consecutivo em fevereiro, ficando pela primeira vez abaixo do nível pré-pandemia. Relatório da OCDE divulgado nesta terça-feira, 12, mostra que a taxa de desemprego do grupo recuou para 5,2% em fevereiro, ante 5,3% em janeiro, ficando abaixo de onde se encontrava em fevereiro de 2020, um mês antes de a covid-19 ser declarada pandemia. A taxa é também a menor já registrada em série histórica iniciada em 2001. No fim de fevereiro, os países da OCDE tinham 34,9 milhões de desempregados, 700 mil abaixo do patamar pré-pandemia, aponta o documento.

