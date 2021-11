OCDE: taxa anual do CPI acelera a 4,6% em setembro

A taxa anual de inflação ao consumidor (CPI) dos países que integram a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) acelerou para 4,6% em setembro, de 4,3% em agosto, mantendo a tendência de alta que vem exibindo desde dezembro de 2020, segundo comunicado divulgado pela OCDE nesta quinta-feira, dia 4. Apenas os preços de energia da OCDE deram um salto anual de 18,9% em setembro, o mais alto desde setembro de 2008, diz a entidade no documento. Desconsiderando-se os preços de alimentos e energia, que são bastante voláteis, o índice de preços ao consumidor da OCDE subiu 3,2% em setembro ante igual mês do ano passado, registrando a maior alta desde abril de 2002.

