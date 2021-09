OCDE reduz previsão de alta do PIB global em 2021, de 5,8% para 5,7%

No documento, a OCDE também elevou projeções de inflação para este ano, mas reafirmou que prevê desaceleração dos preços em 2022, à medida que as campanhas de vacinação contra a covid-19 avançarem na Ásia e em outras partes do mundo.

Para 2022, a OCDE agora prevê expansão de 3,9% nos EUA e de 4,6% na zona do euro. Antes, as projeções eram de ganhos de 3,6% e 4,4%, respectivamente.

A disseminação da variante delta da covid-19 desacelerou o ritmo de recuperação da economia global, mas não irá interrompê-la, segundo novas projeções divulgadas pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) nesta terça-feira, 21. Em seu último relatório trimestral de perspectiva econômica, a entidade com sede em Paris reduziu levemente sua previsão de alta do Produto Interno Bruto (PIB) global em 2021, de 5,8% para 5,7%, mas ajustou para cima a projeção de avanço em 2022, de 4,4% para 4,5%.

