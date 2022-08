'O céu é o limite', diz dono de distribuidora de bebidas Caixaça Econômica

RIBEIRÃO PRETO, SP (FOLHAPRESS) - A distribuidora de bebidas Caixaça Econômica ganhou atenção nas redes sociais nas últimas semanas. Inaugurado há menos de um mês, o comércio incorpora as cores, a tipografia e até o conhecido "X" da Caixa Econômica Federal. O slogan diz: "Vem para Caixaça você também".

Mas o banco não gostou da brincadeira, pediu a retirada das referências à marca e o dono teve que mudar o nome do comércio, localizado na cidade de Cariacica (ES).

O proprietário Adilson Ramos, 28, diz que a ideia agora é aproveitar o sucesso na internet para continuar crescendo. "Para quem empreende o céu é o limite", diz.

Após o pedido da Caixa, a distribuidora vai se chamar Cachaça Econômica e não terá mais as referências visuais ao banco. Segundo Adilson, o novo logotipo está pronto e será instalado nos próximos dias. Em parceria com o pai, também criou uma bebida alcoólica com o mesmo nome.

Formado em administração de empresas, ele tem dois bares na cidade, chamados Bar do Bill, que administra com a esposa Francini Moreira, 28.

O casal tentou diversificar os negócios com uma loja de utensílios domésticos no local onde hoje funciona a distribuidora, mas não deu certo. "Vamos transformar aquilo ali numa distribuidora, que é o que a gente sabe fazer, mas vamos pensar num nome diferente", disse à esposa.

Foi assim que ele conta que surgiu o nome que viralizou na internet. Numa conversa com Francini, antes de dormir, ele sugeriu chamar a distribuidora de "Caixaça", e ela completou com o "Econômica". Ele disse que já sabia que o nome faria sucesso no bairro de Nova Rosa da Penha.

No último dia 27, três dias após a inauguração, um turista passou em frente à distribuidora, achou engraçado e publicou um vídeo no TikTok, que já tem mais de 2,6 milhões de visualizações e quase 40 mil compartilhamentos.

A alegria não durou muito. Cerca de uma semana após a inauguração da distribuidora, o gerente da agência da Caixa mais próxima visitou Adilson e informou que as referências à instituição financeira precisariam ser retiradas e que o empresário poderia ser processado.

No último dia 10, ele foi notificado oficialmente pelo banco, com o prazo de cinco dias para fazer as alterações.

Logo que conversou com o gerente, Adilson gravou um vídeo para as redes sociais em que pedia sugestões de outros nomes --a publicação teve mais de 6.000 comentários.

À Folha de S.Paulo, a Caixa informou que "já encaminhou notificação para a retirada imediata das marcas do banco de qualquer anúncio publicitário, ação promocional, fachada ou referência visual na internet". A instituição informou que a Caixa é a titular exclusiva dos direitos das marcas institucionais e que a utilização indevida constitui crime contra a propriedade intelectual.

Adilson disse que a conversa com o gerente foi amigável e não ficou magoado com o pedido do banco: "faz parte do jogo". Entretanto, acredita que o sucesso na internet também foi positivo para a instituição financeira.