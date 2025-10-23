   Compartilhe este texto
Nilton Lins

Números do mercado financeiro

Por Folha de São Paulo

23/10/2025 18h15 — em
Economia



DÓLAR

compra/venda

Câmbio livre BC - R$ 5,3834 / R$ 5,384 **

Câmbio livre mercado - R$ 5,3835 / R$ 5,3855 *

Turismo - R$ 5,4088 / R$ 5,5888

(*) cotação média do mercado

(**) cotação do Banco Central

Variação do câmbio livre mercado

no dia: -0,21%

BOLSAS

B3 (Ibovespa)

Variação: 0,59%

Pontos: 145.720

Volume financeiro: R$ 20,408 bilhões

Maiores altas: Revee SA (89,73%), Desktop SA (12,55%), Grupo Casas Bahia S.A. (11,75%)

Maiores baixas: Ambipar SA (-9,52%), Bombril S.A (-8,70%), Wetzel S.A (-8,27%)

S&P 500 (Nova York): 0,58%

Dow Jones (Nova York): 0,31%

Nasdaq (Nova York): 0,89%

CAC 40 (Paris): 0,23%

Dax 30 (Frankfurt): 0,23%

Financial 100 (Londres): 0,67%

Nikkei 225 (Tóquio): -1,35%

Hang Seng (Hong Kong): 0,72%

Shanghai Composite (Xangai): 0,22%

CSI 300 (Xangai e Shenzhen): 0,3%

Merval (Buenos Aires): 1,82%

IPC (México): 0,33%

ÍNDICES DE INFLAÇÃO

IPCA/IBGE

Setembro 2024: 0,44%

Outubro 2024: 0,56%

Novembro 2024: 0,39%

Dezembro 2024: 0,52%

Janeiro 2025: 0,16%

Fevereiro 2025: 1,31%

Março 2025: 0,56%

Abril 2025: 0,43%

Maio 2025: 0,26%

Junho 2025: 0,24%

Julho 2025: 0,26%

Agosto 2025: -0,11%

Setembro 2025: 0,48%

INPC/IBGE

Setembro 2024: 0,48%

Outubro 2024: 0,61%

Novembro 2024: 0,33%

Dezembro 2024: 0,48%

Janeiro 2025: 0,00%

Fevereiro 2025: 1,48%

Março 2025: 0,51%

Abril 2025: 0,48%

Maio 2025: 0,35%

Junho 2025: 0,23%

Julho 2025: 0,21%

Agosto 2025: -0,21%

Setembro 2025: 0,52%

IPC/Fipe

Setembro 2024: 0,18%

Outubro 2024: 0,80%

Novembro 2024: 1,17%

Dezembro 2024: 0,34%

Janeiro 2025: 0,24%

Fevereiro 2025: 0,51%

Março 2025: 0,62%

Abril 2025: 0,45%

Maio 2025: 0,27%

Junho 2025: -0,08%

Julho 2025: 0,28%

Agosto 2025: 0,04%

Setembro 2025: 0,65%

IGP-M/FGV

Setembro 2024: 0,62%

Outubro 2024: 1,52%

Novembro 2024: 1,20%

Dezembro 2024: 0,94%

Janeiro 2025: 0,27%

Fevereiro: 2025: 1,06%

Março 2025: -0,34%

Abril 2025: 0,24%

Maio 2025: -0,49%

Junho 2025: -1,67%

Julho 2025: -0,77%

Agosto 2025: 0,36%

Setembro 2025: 0,42%

IGP-DI/FGV

Setembro 2024: 1,03%

Outubro 2024: 1,54%

Novembro 2024: 1,18%

Dezembro 2024: 0,87%

Janeiro 2025: 0,11%

Fevereiro 2025: 1,00%

Março 2025: -0,50%

Abril 2025: 0,30%

Maio 2025: -0,85%

Junho 2025: -1,80%

Julho 2025: -0,07%

Agosto 2025: 0,20%

Setembro 2025: 0,36%

SALÁRIO MÍNIMO

Janeiro 2025: R$ 1.518

Bastidores da Política - Governo tem projeto ruim para combater as facções
Governo tem projeto ruim para combater as facções

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.

