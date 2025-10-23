Números do mercado financeiro
Por Folha de São Paulo
23/10/2025 18h15 — em
Economia
DÓLAR
compra/venda
Câmbio livre BC - R$ 5,3834 / R$ 5,384 **
Câmbio livre mercado - R$ 5,3835 / R$ 5,3855 *
Turismo - R$ 5,4088 / R$ 5,5888
(*) cotação média do mercado
(**) cotação do Banco Central
Variação do câmbio livre mercado
no dia: -0,21%
BOLSAS
B3 (Ibovespa)
Variação: 0,59%
Pontos: 145.720
Volume financeiro: R$ 20,408 bilhões
Maiores altas: Revee SA (89,73%), Desktop SA (12,55%), Grupo Casas Bahia S.A. (11,75%)
Maiores baixas: Ambipar SA (-9,52%), Bombril S.A (-8,70%), Wetzel S.A (-8,27%)
S&P 500 (Nova York): 0,58%
Dow Jones (Nova York): 0,31%
Nasdaq (Nova York): 0,89%
CAC 40 (Paris): 0,23%
Dax 30 (Frankfurt): 0,23%
Financial 100 (Londres): 0,67%
Nikkei 225 (Tóquio): -1,35%
Hang Seng (Hong Kong): 0,72%
Shanghai Composite (Xangai): 0,22%
CSI 300 (Xangai e Shenzhen): 0,3%
Merval (Buenos Aires): 1,82%
IPC (México): 0,33%
ÍNDICES DE INFLAÇÃO
IPCA/IBGE
Setembro 2024: 0,44%
Outubro 2024: 0,56%
Novembro 2024: 0,39%
Dezembro 2024: 0,52%
Janeiro 2025: 0,16%
Fevereiro 2025: 1,31%
Março 2025: 0,56%
Abril 2025: 0,43%
Maio 2025: 0,26%
Junho 2025: 0,24%
Julho 2025: 0,26%
Agosto 2025: -0,11%
Setembro 2025: 0,48%
INPC/IBGE
Setembro 2024: 0,48%
Outubro 2024: 0,61%
Novembro 2024: 0,33%
Dezembro 2024: 0,48%
Janeiro 2025: 0,00%
Fevereiro 2025: 1,48%
Março 2025: 0,51%
Abril 2025: 0,48%
Maio 2025: 0,35%
Junho 2025: 0,23%
Julho 2025: 0,21%
Agosto 2025: -0,21%
Setembro 2025: 0,52%
IPC/Fipe
Setembro 2024: 0,18%
Outubro 2024: 0,80%
Novembro 2024: 1,17%
Dezembro 2024: 0,34%
Janeiro 2025: 0,24%
Fevereiro 2025: 0,51%
Março 2025: 0,62%
Abril 2025: 0,45%
Maio 2025: 0,27%
Junho 2025: -0,08%
Julho 2025: 0,28%
Agosto 2025: 0,04%
Setembro 2025: 0,65%
IGP-M/FGV
Setembro 2024: 0,62%
Outubro 2024: 1,52%
Novembro 2024: 1,20%
Dezembro 2024: 0,94%
Janeiro 2025: 0,27%
Fevereiro: 2025: 1,06%
Março 2025: -0,34%
Abril 2025: 0,24%
Maio 2025: -0,49%
Junho 2025: -1,67%
Julho 2025: -0,77%
Agosto 2025: 0,36%
Setembro 2025: 0,42%
IGP-DI/FGV
Setembro 2024: 1,03%
Outubro 2024: 1,54%
Novembro 2024: 1,18%
Dezembro 2024: 0,87%
Janeiro 2025: 0,11%
Fevereiro 2025: 1,00%
Março 2025: -0,50%
Abril 2025: 0,30%
Maio 2025: -0,85%
Junho 2025: -1,80%
Julho 2025: -0,07%
Agosto 2025: 0,20%
Setembro 2025: 0,36%
SALÁRIO MÍNIMO
Janeiro 2025: R$ 1.518
