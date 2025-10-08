   Compartilhe este texto
Nilton Lins

Números do mercado financeiro

Por Folha de São Paulo

08/10/2025 17h45 — em
Economia



DÓLAR

compra/venda

Câmbio livre BC - R$ 5,3421 / R$ 5,3427 **

Câmbio livre mercado - R$ 5,3406 / R$ 5,3426 *

Turismo - R$ 5,3696 / R$ 5,5496

(*) cotação média do mercado

(**) cotação do Banco Central

Variação do câmbio livre mercado

no dia: -0,14%

BOLSAS

B3 (Ibovespa)

Variação: 0,56%

Pontos: 142.145

Volume financeiro: R$ 19,921 bilhões

Maiores altas: Grupo Ultra ON (5,54%), B3 ON (3,43%), PTG Bactual ON (3,04%)

Maiores baixas: Hypera ON (5,02%), Brava ON (-3,10%), Suzano ON (-2,17%)

ÍNDICES DE INFLAÇÃO

IPCA/IBGE

Agosto 2024: -0,02%

Setembro 2024: 0,44%

Outubro 2024: 0,56%

Novembro 2024: 0,39%

Dezembro 2024: 0,52%

Janeiro 2025: 0,16%

Fevereiro 2025: 1,31%

Março 2025: 0,56%

Abril 2025: 0,43%

Maio 2025: 0,26%

Junho 2025: 0,24%

Julho 2025: 0,26%

Agosto 2025: -0,11%

INPC/IBGE

Agosto 2024: -0,14%

Setembro 2024: 0,48%

Outubro 2024: 0,61%

Novembro 2024: 0,33%

Dezembro 2024: 0,48%

Janeiro 2025: 0,00%

Fevereiro 2025: 1,48%

Março 2025: 0,51%

Abril 2025: 0,48%

Maio 2025: 0,35%

Junho 2025: 0,23%

Julho 2025: 0,21%

Agosto 2025: -0,21%

IPC/Fipe

Agosto 2024: 0,18%

Setembro 2024: 0,18%

Outubro 2024: 0,80%

Novembro 2024: 1,17%

Dezembro 2024: 0,34%

Janeiro 2025: 0,24%

Fevereiro 2025: 0,51%

Março 2025: 0,62%

Abril 2025: 0,45%

Maio 2025: 0,27%

Junho 2025: -0,08%

Julho 2025: 0,28%

Agosto 2025: 0,04%

IGP-M/FGV

Agosto 2024: 0,29%

Setembro 2024: 0,62%

Outubro 2024: 1,52%

Novembro 2024: 1,20%

Dezembro 2024: 0,94%

Janeiro 2025: 0,27%

Fevereiro: 2025: 1,06%

Março 2025: -0,34%

Abril 2025: 0,24%

Maio 2025: -0,49%

Junho 2025: -1,67%

Julho 2025: -0,77%

Agosto 2025: 0,36%

IGP-DI/FGV

Agosto 2024: 0,12%

Setembro 2024: 1,03%

Outubro 2024: 1,54%

Novembro 2024: 1,18%

Dezembro 2024: 0,87%

Janeiro 2025: 0,11%

Fevereiro 2025: 1,00%

Março 2025: -0,50%

Abril 2025: 0,30%

Maio 2025: -0,85%

Junho 2025: -1,80%

Julho 2025: -0,07%

Agosto 2025: 0,20%

SALÁRIO MÍNIMO

Janeiro 2025: R$ 1.518

Justiça Federal diz proteger floresta, mas esquece quem vive dela

