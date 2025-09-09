Números do mercado financeiro
DÓLAR
compra/venda
Câmbio livre BC - R$ 5,4272 / R$ 5,4278 **
Câmbio livre mercado - R$ 5,4338 / R$ 5,4358 *
Turismo - R$ 5,4625 / R$ 5,6425
(*) cotação média do mercado
(**) cotação do Banco Central
Variação do câmbio livre mercado
no dia: +0,33%
BOLSAS
B3 (Ibovespa)
Variação: -0,12%
Pontos: 141.618
Volume financeiro: R$ 18,499 bilhões
Maiores altas: Pão de Açúcar ON (7,75%), Marfrig ON (4,49%), BRF ON (4,12%)
Maiores baixas: Raízen ON (-4,44%), Braskem PNA (-4,16%), CVC ON (-3,77%)
S&P 500 (Nova York): 0,27%
Dow Jones (Nova York): 0,43%
Nasdaq (Nova York): 0,37%
CAC 40 (Paris): 0,19%
Dax 30 (Frankfurt): -0,37%
Financial 100 (Londres): 0,23%
Nikkei 225 (Tóquio): -0,42%
Hang Seng (Hong Kong): 1,19%
Shanghai Composite (Xangai): -0,51%
CSI 300 (Xangai e Shenzhen): -0,7%
Merval (Buenos Aires): -0,26%
IPC (México): 0,05%
ÍNDICES DE INFLAÇÃO
IPCA/IBGE
Julho 2024: 0,38%
Agosto 2024: -0,02%
Setembro 2024: 0,44%
Outubro 2024: 0,56%
Novembro 2024: 0,39%
Dezembro 2024: 0,52%
Janeiro 2025: 0,16%
Fevereiro 2025: 1,31%
Março 2025: 0,56%
Abril 2025: 0,43%
Maio 2025: 0,26%
Junho 2025: 0,24%
Julho 2025: 0,26%
INPC/IBGE
Julho 2024: 0,26%
Agosto 2024: -0,14%
Setembro 2024: 0,48%
Outubro 2024: 0,61%
Novembro 2024: 0,33%
Dezembro 2024: 0,48%
Janeiro 2025: 0,00%
Fevereiro 2025: 1,48%
Março 2025: 0,51%
Abril 2025: 0,48%
Maio 2025: 0,35%
Junho 2025: 0,23%
Julho 2025: 0,21%
IPC/Fipe
Agosto 2024: 0,18%
Setembro 2024: 0,18%
Outubro 2024: 0,80%
Novembro 2024: 1,17%
Dezembro 2024: 0,34%
Janeiro 2025: 0,24%
Fevereiro 2025: 0,51%
Março 2025: 0,62%
Abril 2025: 0,45%
Maio 2025: 0,27%
Junho 2025: -0,08%
Julho 2025: 0,28%
Agosto 2025: 0,04%
IGP-M/FGV
Agosto 2024: 0,29%
Setembro 2024: 0,62%
Outubro 2024: 1,52%
Novembro 2024: 1,20%
Dezembro 2024: 0,94%
Janeiro 2025: 0,27%
Fevereiro: 2025: 1,06%
Março 2025: -0,34%
Abril 2025: 0,24%
Maio 2025: -0,49%
Junho 2025: -1,67%
Julho 2025: -0,77%
Agosto 2025: 0,36%
IGP-DI/FGV
Agosto 2024: 0,12%
Setembro 2024: 1,03%
Outubro 2024: 1,54%
Novembro 2024: 1,18%
Dezembro 2024: 0,87%
Janeiro 2025: 0,11%
Fevereiro 2025: 1,00%
Março 2025: -0,50%
Abril 2025: 0,30%
Maio 2025: -0,85%
Junho 2025: -1,80%
Julho 2025: -0,07%
Agosto 2025: 0,20%
SALÁRIO MÍNIMO
Janeiro 2025: R$ 1.518
