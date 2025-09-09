   Compartilhe este texto

Números do mercado financeiro

Por Folha de São Paulo

09/09/2025 18h00 — em
Economia



DÓLAR

compra/venda

Câmbio livre BC - R$ 5,4272 / R$ 5,4278 **

Câmbio livre mercado - R$ 5,4338 / R$ 5,4358 *

Turismo - R$ 5,4625 / R$ 5,6425

(*) cotação média do mercado

(**) cotação do Banco Central

Variação do câmbio livre mercado

no dia: +0,33%

BOLSAS

B3 (Ibovespa)

Variação: -0,12%

Pontos: 141.618

Volume financeiro: R$ 18,499 bilhões

Maiores altas: Pão de Açúcar ON (7,75%), Marfrig ON (4,49%), BRF ON (4,12%)

Maiores baixas: Raízen ON (-4,44%), Braskem PNA (-4,16%), CVC ON (-3,77%)

S&P 500 (Nova York): 0,27%

Dow Jones (Nova York): 0,43%

Nasdaq (Nova York): 0,37%

CAC 40 (Paris): 0,19%

Dax 30 (Frankfurt): -0,37%

Financial 100 (Londres): 0,23%

Nikkei 225 (Tóquio): -0,42%

Hang Seng (Hong Kong): 1,19%

Shanghai Composite (Xangai): -0,51%

CSI 300 (Xangai e Shenzhen): -0,7%

Merval (Buenos Aires): -0,26%

IPC (México): 0,05%

ÍNDICES DE INFLAÇÃO

IPCA/IBGE

Julho 2024: 0,38%

Agosto 2024: -0,02%

Setembro 2024: 0,44%

Outubro 2024: 0,56%

Novembro 2024: 0,39%

Dezembro 2024: 0,52%

Janeiro 2025: 0,16%

Fevereiro 2025: 1,31%

Março 2025: 0,56%

Abril 2025: 0,43%

Maio 2025: 0,26%

Junho 2025: 0,24%

Julho 2025: 0,26%

INPC/IBGE

Julho 2024: 0,26%

Agosto 2024: -0,14%

Setembro 2024: 0,48%

Outubro 2024: 0,61%

Novembro 2024: 0,33%

Dezembro 2024: 0,48%

Janeiro 2025: 0,00%

Fevereiro 2025: 1,48%

Março 2025: 0,51%

Abril 2025: 0,48%

Maio 2025: 0,35%

Junho 2025: 0,23%

Julho 2025: 0,21%

IPC/Fipe

Agosto 2024: 0,18%

Setembro 2024: 0,18%

Outubro 2024: 0,80%

Novembro 2024: 1,17%

Dezembro 2024: 0,34%

Janeiro 2025: 0,24%

Fevereiro 2025: 0,51%

Março 2025: 0,62%

Abril 2025: 0,45%

Maio 2025: 0,27%

Junho 2025: -0,08%

Julho 2025: 0,28%

Agosto 2025: 0,04%

IGP-M/FGV

Agosto 2024: 0,29%

Setembro 2024: 0,62%

Outubro 2024: 1,52%

Novembro 2024: 1,20%

Dezembro 2024: 0,94%

Janeiro 2025: 0,27%

Fevereiro: 2025: 1,06%

Março 2025: -0,34%

Abril 2025: 0,24%

Maio 2025: -0,49%

Junho 2025: -1,67%

Julho 2025: -0,77%

Agosto 2025: 0,36%

IGP-DI/FGV

Agosto 2024: 0,12%

Setembro 2024: 1,03%

Outubro 2024: 1,54%

Novembro 2024: 1,18%

Dezembro 2024: 0,87%

Janeiro 2025: 0,11%

Fevereiro 2025: 1,00%

Março 2025: -0,50%

Abril 2025: 0,30%

Maio 2025: -0,85%

Junho 2025: -1,80%

Julho 2025: -0,07%

Agosto 2025: 0,20%

SALÁRIO MÍNIMO

Janeiro 2025: R$ 1.518

Bastidores da Política - STF será julgado pela história Bastidores da Política
STF será julgado pela história

Siga-nos no
O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.

ASSUNTOS: Economia

+ Economia


09/09/2025

Cotação das moedas

09/09/2025

Dólar fecha em alta com retomada do julgamento de Bolsonaro no STF; Bolsa cai

09/09/2025

Usuários reclamam de instabilidade do 5G da Claro e da Vivo

09/09/2025

Apple anuncia iPhone 17 em versão mais fina já feita, com preços que chegam a R$ 18.499

09/09/2025

Novo fone da Apple faz tradução simultânea para o português com 'sotaque brasileiro

09/09/2025

Presidente do Banco Master se reúne com Galípolo após BC rejeitar compra pelo BRB

09/09/2025

Suprema Corte dos EUA vai decidir sobre legalidade das tarifas de Trump

09/09/2025

Aposentados e pensionistas do INSS podem desbloquear consignado com dados de conta bancária

09/09/2025

Congresso promulga PEC dos Precatórios e garante R$ 12 bi ao governo Lula em ano eleitoral

09/09/2025

Novo AirPods Pro 3 faz tradução simultânea para o português com 'sotaque brasileiro'

09/09/2025

Saiba se empresa pode monitorar tarefas de funcionários no computador, como o Itaú

09/09/2025

Empresários criticam radicalização de Tarcísio e dizem que ele 'errou muito na dose e pode perder apoio'

09/09/2025

GM anuncia montagem de SUV elétrico no Ceará ainda em 2025

09/09/2025

Usuários reclamam de instabilidade do 5G da Claro e da Vivo

09/09/2025

Apple anuncia iPhone 17 em versão mais fina, com preços que chegam a R$ 18.499

09/09/2025

77% dos brasileiros consideram país muito desigual, diz pesquisa; 2% não veem disparidade

09/09/2025

Dólar sobe, e Bolsa ronda estabilidade com retomada do julgamento de Bolsonaro no STF

09/09/2025

Concessão de transmissão abre novo embate entre ministério e agência de energia

09/09/2025

Dólar e Bolsa sobem com retomada do julgamento de Bolsonaro no STF

09/09/2025

Total de brasileiros com dinheiro esquecido em bancos aumenta e 48 milhões podem sacar

09/09/2025

Aprovados em lista de espera no CNU devem manifestar interesse até dia 18

09/09/2025

Procon-MG multa dona da Piracanjuba por semelhança entre rótulos de leite em pó e composto lácteo

09/09/2025

Correios veem risco de rombo no caixa até fim do ano e podem acionar Tesouro

09/09/2025

Dólar e Bolsa sobem com retomada do julgamento de Bolsonaro no STF

09/09/2025

Dólar e Bolsa sobem com retomada do julgamento de Bolsonaro no STF

09/09/2025

Dólar abre próximo da estabilidade nesta terça com investidores atentos ao julgamento de Bolsonaro

09/09/2025

77% dos brasileiros consideram país muito desigual, diz pesquisa; 2% não veem disparidade

09/09/2025

Procon-MG multa dona da Piracanjuba por semelhança entre rótulos de leite em pó e composto lácteo

09/09/2025

Entenda como funcionam programas para monitorar funcionários, como o usado pelo Itaú


Notificação Push Onsignal

Notificação enviada!