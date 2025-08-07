Números do mercado financeiro
DÓLAR
compra/venda
Câmbio livre BC - R$ 5,4632 / R$ 5,4638 **
Câmbio livre mercado - R$ 5,4206 / R$ 5,4226 *
Turismo - R$ 5,4657 / R$ 5,6457
(*) cotação média do mercado
(**) cotação do Banco Central
Variação do câmbio livre mercado
no dia: -0,74%
BOLSAS
B3 (Ibovespa)
Variação: 1,48%
Pontos: 136.527
Volume financeiro: R$ 24,009 bilhões
Maiores altas: Eletrobras ON (9,47%), Smart Fit ON (7,80%), Cogna ON (5,32%)
Maiores baixas: Minerva ON (-5,14%), Hypera ON (-3,74%), Raízen PN (-2,99%)
S&P 500 (Nova York): -0,08%
Dow Jones (Nova York): -0,51%
Nasdaq (Nova York): 0,35%
CAC 40 (Paris): 0,97%
Dax 30 (Frankfurt): 1,12%
Financial 100 (Londres): -0,69%
Nikkei 225 (Tóquio): 0,65%
Hang Seng (Hong Kong): 0,69%
Shanghai Composite (Xangai): 0,16%
CSI 300 (Xangai e Shenzhen): 0,03%
Merval (Buenos Aires): -2,73%
IPC (México): 1,94%
ÍNDICES DE INFLAÇÃO
IPCA/IBGE
Junho 2024: 0,21%
Julho 2024: 0,38%
Agosto 2024: -0,02%
Setembro 2024: 0,44%
Outubro 2024: 0,56%
Novembro 2024: 0,39%
Dezembro 2024: 0,52%
Janeiro 2025: 0,16%
Fevereiro 2025: 1,31%
Março 2025: 0,56%
Abril 2025: 0,43%
Maio 2025: 0,26%
Junho 2025: 0,24%
INPC/IBGE
Junho 2024: 0,25%
Julho 2024: 0,26%
Agosto 2024: -0,14%
Setembro 2024: 0,48%
Outubro 2024: 0,61%
Novembro 2024: 0,33%
Dezembro 2024: 0,48%
Janeiro 2025: 0,00%
Fevereiro 2025: 1,48%
Março 2025: 0,51%
Abril 2025: 0,48%
Maio 2025: 0,35%
Junho 2025: 0,23%
IPC/Fipe
Junho 2024: 0,26%
Julho 2024: 0,06%
Agosto 2024: 0,18%
Setembro 2024: 0,18%
Outubro 2024: 0,80%
Novembro 2024: 1,17%
Dezembro 2024: 0,34%
Janeiro 2025: 0,24%
Fevereiro 2025: 0,51%
Março 2025: 0,62%
Abril 2025: 0,45%
Maio 2025: 0,27%
Junho 2025: -0,08%
IGP-M/FGV
Junho 2024: 0,81%
Julho 2024: 0,61%
Agosto 2024: 0,29%
Setembro 2024: 0,62%
Outubro 2024: 1,52%
Novembro 2024: 1,20%
Dezembro 2024: 0,94%
Janeiro 2025: 0,27%
Fevereiro: 2025: 1,06%
Março 2025: -0,34%
Abril 2025: 0,24%
Maio 2025: -0,49%
Junho 2025: -1,67%
IGP-DI/FGV
Junho 2024: 0,50%
Julho 2024: 0,83%
Agosto 2024: 0,12%
Setembro 2024: 1,03%
Outubro 2024: 1,54%
Novembro 2024: 1,18%
Dezembro 2024: 0,87%
Janeiro 2025: 0,11%
Fevereiro 2025: 1,00%
Março 2025: -0,50%
Abril 2025: 0,30%
Maio 2025: -0,85%
Junho 2025: -1,80%
SALÁRIO MÍNIMO
Janeiro 2025: R$ 1.518
