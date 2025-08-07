   Compartilhe este texto

Números do mercado financeiro

Por Folha de São Paulo

07/08/2025 18h15 — em
Economia



DÓLAR

compra/venda

Câmbio livre BC - R$ 5,4632 / R$ 5,4638 **

Câmbio livre mercado - R$ 5,4206 / R$ 5,4226 *

Turismo - R$ 5,4657 / R$ 5,6457

(*) cotação média do mercado

(**) cotação do Banco Central

Variação do câmbio livre mercado

no dia: -0,74%

BOLSAS

B3 (Ibovespa)

Variação: 1,48%

Pontos: 136.527

Volume financeiro: R$ 24,009 bilhões

Maiores altas: Eletrobras ON (9,47%), Smart Fit ON (7,80%), Cogna ON (5,32%)

Maiores baixas: Minerva ON (-5,14%), Hypera ON (-3,74%), Raízen PN (-2,99%)

S&P 500 (Nova York): -0,08%

Dow Jones (Nova York): -0,51%

Nasdaq (Nova York): 0,35%

CAC 40 (Paris): 0,97%

Dax 30 (Frankfurt): 1,12%

Financial 100 (Londres): -0,69%

Nikkei 225 (Tóquio): 0,65%

Hang Seng (Hong Kong): 0,69%

Shanghai Composite (Xangai): 0,16%

CSI 300 (Xangai e Shenzhen): 0,03%

Merval (Buenos Aires): -2,73%

IPC (México): 1,94%

ÍNDICES DE INFLAÇÃO

IPCA/IBGE

Junho 2024: 0,21%

Julho 2024: 0,38%

Agosto 2024: -0,02%

Setembro 2024: 0,44%

Outubro 2024: 0,56%

Novembro 2024: 0,39%

Dezembro 2024: 0,52%

Janeiro 2025: 0,16%

Fevereiro 2025: 1,31%

Março 2025: 0,56%

Abril 2025: 0,43%

Maio 2025: 0,26%

Junho 2025: 0,24%

INPC/IBGE

Junho 2024: 0,25%

Julho 2024: 0,26%

Agosto 2024: -0,14%

Setembro 2024: 0,48%

Outubro 2024: 0,61%

Novembro 2024: 0,33%

Dezembro 2024: 0,48%

Janeiro 2025: 0,00%

Fevereiro 2025: 1,48%

Março 2025: 0,51%

Abril 2025: 0,48%

Maio 2025: 0,35%

Junho 2025: 0,23%

IPC/Fipe

Junho 2024: 0,26%

Julho 2024: 0,06%

Agosto 2024: 0,18%

Setembro 2024: 0,18%

Outubro 2024: 0,80%

Novembro 2024: 1,17%

Dezembro 2024: 0,34%

Janeiro 2025: 0,24%

Fevereiro 2025: 0,51%

Março 2025: 0,62%

Abril 2025: 0,45%

Maio 2025: 0,27%

Junho 2025: -0,08%

IGP-M/FGV

Junho 2024: 0,81%

Julho 2024: 0,61%

Agosto 2024: 0,29%

Setembro 2024: 0,62%

Outubro 2024: 1,52%

Novembro 2024: 1,20%

Dezembro 2024: 0,94%

Janeiro 2025: 0,27%

Fevereiro: 2025: 1,06%

Março 2025: -0,34%

Abril 2025: 0,24%

Maio 2025: -0,49%

Junho 2025: -1,67%

IGP-DI/FGV

Junho 2024: 0,50%

Julho 2024: 0,83%

Agosto 2024: 0,12%

Setembro 2024: 1,03%

Outubro 2024: 1,54%

Novembro 2024: 1,18%

Dezembro 2024: 0,87%

Janeiro 2025: 0,11%

Fevereiro 2025: 1,00%

Março 2025: -0,50%

Abril 2025: 0,30%

Maio 2025: -0,85%

Junho 2025: -1,80%

SALÁRIO MÍNIMO

Janeiro 2025: R$ 1.518

Bastidores da Política - A reação dos ambulantes Bastidores da Política
A reação dos ambulantes

