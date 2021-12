Número de empresas abertas neste ano em São Paulo bate recorde

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O número de novas empresas abertas em São Paulo neste ano será o maior registrado na história da Junta Comercial do estado, como reflexo da busca de pequenos empreendedores pela formalização de seus negócios e da criação de facilidades para registro das empresas.

O número de novas firmas abertas no estado neste ano atingiu 259,6 mil em novembro, o que representa um aumento de 16% em comparação com 2019, quando 224,6 mil empresas surgiram. No ano passado, quando a pandemia do coronavírus começou, 224,2 mil firmas foram abertas.

O aumento do desemprego levou muitas pessoas que ficaram sem trabalho ou atuavam na informalidade a abrir negócios próprios. Quem fatura até R$ 81 mil por ano pode se registrar como MEI (microempreendedor individual) na internet sem muita burocracia e sem pagar nada.

Em São Paulo, o governo estadual implantou no início deste ano um balcão único na capital, uma plataforma digital para facilitar a abertura de empresas. Até o fim do ano, o sistema deve entrar em operação em outros municípios do estado, segundo o governo.