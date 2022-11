Nubank reverte prejuízo e lucra R$ 41,3 milhões no 3º trimestre

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Nubank reportou lucro líquido de US$ 7,8 milhões (R$ 41,3 milhões) no terceiro trimestre de 2022, revertendo o prejuízo de US$ 34,5 milhões (R$ 182,8 milhões) em igual período do ano anterior, segundo balanço de resultados divulgado nesta segunda-feira (14).

De acordo com o Nubank, com os números alcançados de julho a setembro, a empresa alcançou o ponto de equilíbrio da operação entre despesas e receitas, considerada a holding como um todo, fenômeno conhecido no mercado como "break even".

Segundo a fintech, o resultado reflete o crescimento contínuo do número de clientes ativos e o aumento de seu engajamento, com impacto na expansão da receita, aliado à elevação da margem bruta [rentabilidade da operação] e à maior diluição de custos.

O Nubank atingiu ao final de setembro a marca de 70,4 milhões de clientes, um aumento de 46% na comparação anual.

No Brasil, a base de clientes da fintech alcançou 66,9 milhões, alta de 41% na comparação anual, com destaque para o número de clientes formado por PMES (pequenas e médias empresas), que foi de 1,2 milhão em setembro de 2021 para 2,3 milhões em setembro deste ano, aumento de 114%.

O portfólio sujeito a ganho de juros, composto pelas operações de crédito pessoal e cartões de crédito, atingiu US$ 3,5 bilhões (R$ 18,5 bilhões) no fim do terceiro trimestre, um aumento de 145% (sem considerar os efeitos cambiais) em comparação ao mesmo período de 2021.

Esse crescimento reflete principalmente a evolução do crédito pessoal, que aumentou 111% na comparação anual, atingindo US$ 1,9 bilhão (R$ 10,1 bilhões).

Já a inadimplência acima de 90 dias aumentou para 4,7%, contra 3,2% no terceiro trimestre do ano passado e 4,1% em junho deste ano.

"Embora tenhamos um aumento da inadimplência no trimestre, consistente com tendências de mercado, nossas margens ajustadas ao risco [colchão para absorção de perdas] subiram 100 pontos base, o que mostra que estamos conseguindo precificar o risco corretamente. O Nu está bem capitalizado e pronto para gerar crescimento em escala no longo prazo", disse David Vélez, fundador e CEO do Nubank em nota.

A receita média por cliente ativo (ARPAC na sigla em inglês) aumentou para US$ 7,9, um crescimento de 61% em bases anuais, refletindo uma consolidação da base, com aumento do engajamento e lançamento de produtos.

Cartões de crédito, NuConta e crédito pessoal, os três principais produtos da empresa, alcançaram aproximadamente 32 milhões, 50 milhões e 5 milhões de clientes ativos, respectivamente.

Já o seguro, produto lançado no ano passado, superou a marca de 850 mil apólices ativas, enquanto a NuInvest, plataforma de investimentos direta ao consumidor, totalizou mais de 6 milhões de clientes ativos e a NuCripto, destinada à negociação de criptomoedas, alcançou 1,3 milhão de clientes desde seu lançamento, em julho de 2022.