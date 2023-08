Nubank dá descontos de 98% e parcelamentos em até 36 vezes no Desenrola

A faixa 2 do programa do governo federal começou no dia 17 de julho. Na faixa 2, pode aderir quem tem dívida bancária que gerou o nome sujo entre 1º de janeiro de 2019 e 31 de dezembro de 2022.

O ministro Fernando Haddad (Fazenda) chegou a declarar que o número de brasileiros com dívidas de até R$ 100 que poderia ficar com o nome limpo tinha potencial para chegar a 2,5 milhões se o Nubank aderisse ao programa.

A fintech foi uma das últimas instituições de grande porte a confirmar sua participação no programa, no dia 19 de julho.

Segundo a fintech, há opção de pagamento à vista com descontos de até 98% do valor devido, parcelamentos em até 36 vezes e entrada e datas de vencimento flexíveis.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Nubank anunciou nesta quarta-feira (9) as condições oferecidas para os clientes nas renegociações de dívidas no programa Desenrola.

