Nubank contrata quase 500 profissionais negros em 2021 após polêmica racial

O aumento da representatividade de pessoas negras no banco ganhou notoriedade porque carrega no contexto a declaração feita pela cofundadora Cristina Junqueira no ano passado, de que a empresa não podia se "nivelar por baixo" para buscar diversidade na equipe. Ela depois se desculpou, e o Nubank fez uma série de anúncios de investimentos na área.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.