Nubank compra fintech de pagamentos Spin Pay

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Nubank anunciou nesta segunda-feira (31) o seu primeiro investimento em ecommerce com a aquisição da Spin Pay, fintech de pagamentos instantâneos que oferece suporte para compras via Pix no comércio eletrônico.

Em comunicado, a empresa diz que a aquisição busca oferecer mais soluções de pagamento para o varejo eletrônico.

A fintech de pagamentos Spin Pay trabalha com mais de 220 varejistas de diversos setores, como lojas de departamento, eletrônicos e companhias aéreas.

O Nubank ainda diz que as operações continuarão independentes, sendo a Spin Pay funcionando como uma unidade separada de negócios.

Em 2020, o banco digital anunciou a compra da corretora Easyinvest, entrando no mercado de investimentos. Neste ano, adquiriu a Juntos, empresa de tecnologia que auxilia instituições a comunicarem melhor com usuários.

Em junho, o banco digital recebeu a extensão de uma rodada de investimentos de US$ 750 milhões. O principal aporte, de US$ 500 milhões, foi da Berkshire Hathaway, fundo do megainvestidor americano Warren Buffett.