Nova variante do coronavírus domina preocupação de empresários

"É preocupante, mas não temos dúvidas de que a ciência vai trazer a solução para essa nova variante", afirma Nelson Mussolini, presidente do Sindusfarma, que representa as grandes farmacêuticas.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O avanço da nova cepa do coronavírus a essa altura da pandemia foi um balde de água fria para o empresariado. O primeiro olhar sobre o assunto ainda é feito com cautela, insegurança e uma ponta de esperança de que se trate apenas de alarme falso ou seja contido em breve.

