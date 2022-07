Nova presidente da Caixa quer acelerar pagamento de Auxílio Brasil de R$ 600

Marques afirmou ainda que desconhece ilegalidades envolvendo obras na mansão em que Guimarães mora em Brasília (DF) e que foram custeadas pela Caixa, como revelou o jornal Folha de S.Paulo. As intervenções foram feitas em julho de 2020 por quatro funcionários de uma empresa que mantém contratos com o banco público para realização de serviços de manutenção em seus prédios e agências.

A nova presidente também não quis revelar se conversou com Guimarães desde sua renúncia, para uma transição do cargo. Ela disse que prefere "preservar o ex-presidente", assim como sua família e a família das possíveis vítimas.

A nova presidente anunciou a criação de um canal direto de denúncias, chamado "Diálogo Seguro Caixa". "Vai ser um canal de diálogo exclusivo para mulheres nos próximos 30 dias, diretamente comigo", afirmou. Segundo ela, as 35 mil funcionárias mulheres do banco poderão usar a ferramenta.

Na segunda-feira (4), ao falar pela primeira vez sobre as denúncias, o chefe do Executivo foi sucinto. "Foi afastado o presidente da Caixa, tá respondido? Ou melhor, ele pediu afastamento, tá?", disse.

"Isso depende um pouco ainda da duração do processo legislativo, então não posso afirmar se será no mês de julho ou na próxima janela, mas como é uma camada adicional, a gente consegue operacionalizar provavelmente tudo rápido", afirmou.

"A gente já está adiantando as minutas contratuais entre o Ministério da Cidadania e a Caixa para que, se realmente for aprovada e promulgada essa PEC, a gente faça chegar o auxílio para os brasileiros que mais precisam o mais rápido possível", disse Marques.

A PEC prevê que todos os benefícios podem ser pagos a partir de julho, à exceção do adicional do Auxílio Brasil, que seria implementado a partir de 1º de agosto.

A lista inclui ampliação temporária de R$ 200 no Auxílio Brasil, pagamento em dobro do Auxílio Gás, um vale de R$ 1.000 para caminhoneiros autônomos e um auxílio para taxistas. As medidas valeriam até o fim do ano.

