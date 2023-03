Nova Kombi elétrica é produzida em fábrica inaugurada há 67 anos

Da fábrica original só restaram as paredes e a história. A iD. Buzz divide espaço com outras duas vans da Volkswagen, mas é a versão elétrica que chama a atenção nas linhas de montagem. "É o veículo mais emocional da família iD", diz Buhlmann.

Christian Buhlmann, responsável pela área de comunicação da montadora, explica que todas as gerações da van foram produzidas ali --o Brasil só conheceu as duas primeiras. Ele se refere ao veículo como Bulli, seu nome no país de origem. É a junção das palavras "bus" e "lieferwagen" (carro de entregas em alemão).

A casa da Kombi elétrica está de pé há 67 anos e é um símbolo da reconstrução alemã no pós-guerra. As operações começaram em março de 1956 e seguem até hoje. Mais de 10 milhões de veículos foram montados desde então.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.