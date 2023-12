Nota Fiscal Paulista libera últimos créditos de 2023 nesta segunda (18)

Neste final de ano, o sistema ficará fora do ar das 18h do dia 18 de dezembro até 2 de janeiro de 2024. Nesse período, os consumidores não poderão realizar solicitações de resgate. Com isso, o prazo final para o resgate dos valores de 2023 será o dia 18, até 18h.

O dinheiro da Nota Paulista é pago a quem pede o CPF na nota na hora da compra. Os valores também podem ser destinados a entidades beneficentes. Neste caso, a própria instituição faz compra e informa o CNPJ na hora do pagamento ou recebe doação por meio de notas enviadas no ato da compra pelos consumidores que são pessoas físicas.

Ao todo, neste ano o Governo do Estado de São Paulo vai liberar R$ 457,5 milhões em créditos. Dos R$ 37 milhões, cerca de R$ 20 mi são para as entidades beneficentes e R$ 16,5 milhões são destinados a pessoas físicas.

O montante é referente às compras feitas em agosto deste ano, nas quais os consumidores cadastrados no programa Nota Fiscal Paulista solicitaram a inclusão do CPF na nota fiscal.

O resgate dos valores é feito pela internet, no aplicativo ou no site portal.fazenda.sp.gov.br, e poderá ser realizado apenas até 18h. Depois disso, o sistema ficará indisponível.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os contribuintes que pediram CPF na nota fiscal têm até as 18h desta segunda-feira (18) para resgatar R$ 37,1 milhões em crédito do programa Nota Fiscal Paulista.

