No Reino Unido, índice CPI sobe 9,1% na comparação anual de maio

O núcleo do CPI, que exclui itens voláteis como alimentos e energia, aumentou 0,7% em maio ante o mês anterior e registrou acréscimo anual de 5,9%. As projeções para os critérios eram de alta de 0,7% e 6,2%, respectivamente.

Em relação a abril, o CPI do Reino Unido avançou 0,7% em maio, em linha com a projeção do mercado.

O índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) do Reino Unido subiu 9,1% em maio de 2022 ante igual mês do ano anterior, acelerando em relação ao ganho anual de 9,0% observado em abril, segundo dados publicados nesta quarta-feira pelo Escritório Nacional de Estatísticas (ONS).

