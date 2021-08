No IGP-DI, IPA dos produtos agropecuários sobe 2,69%; IPA industrial avança 1,25%

Dentro do Índice de Preços por Atacado segundo Estágios de Processamento (IPA-EP), que permite visualizar a transmissão de preços ao longo da cadeia produtiva, os preços dos bens finais tiveram alta de 1,50% em julho, ante um avanço de 0,97% no mês anterior.

Os preços dos produtos agropecuários no atacado avançaram 2,69% em julho, depois de uma queda de 2,10% em junho, dentro do Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI), informou a Fundação Getulio Vargas (FGV). Já os produtos industriais no atacado avançaram 1,25% no mês passado, ante aumento de 0,46% no anterior.

