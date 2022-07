Nintendo recomenda não usar Switch em dias com mais de 35°C

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Nintendo recomendou que os donos do Switch não usem o console em temperaturas acima de 35°C, tendo em vista a onda de calor que atinge o Japão nas últimas semanas.

Pelo Twitter, o perfil de suporte ao consumidor da empresa disse que o uso do videogame em regiões quentes pode fazê-lo entrar em modo de descanso automaticamente. A temperatura ambiente ideal deve estar entre 5°C e 35°C.

A Nintendo também avisou que as entradas de ar do console devem estar desobstruídas para melhorar a ventilação interna e evitar o aquecimento dos componentes. Os avisos foram publicados somente no perfil japonês da empresa.

Em junho, o governo do Japão fez um apelo para que a população adote as medidas necessárias para se proteger do calor e evitar a insolação. O termômetro chegou a 40,2° C na cidade de Isesaki, que fica cem quilômetros ao norte de Tóquio, a temperatura mais alta registrada no país no mês de junho.