New York Times anuncia que não pagará por selo de verificado no Twitter

"Também não reembolsaremos os repórteres que assinarem o Twitter Blue para contas pessoais, exceto em casos excepcionais em que esse status seja essencial para fins de denúncia", afirmou à agência Reuters um porta-voz do jornal. O site Politico também não se oferecerá para pagar pelas verificações azuis de sua equipe de repórteres no Twitter, de acordo com um memorando enviado à equipe e que foi visto pela Reuters.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O jornal The New York Times anunciou que não pagará o valor mensal que o Twitter passou a cobrar pelo selo de verificado.

