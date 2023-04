Netflix perde 1 milhão de assinaturas na Espanha após proibir conta compartilhada

Se a conta for bloqueada incorretamente, o usuário deve entrar em contato com a Netflix para solicitar o desbloqueio.

Hoje, os termos de serviços da Netflix proíbem o compartilhamento de senhas com pessoas fora de sua residência. Porém, a Netflix ainda permite que assinantes tenham acesso irrestrito à plataforma, de acordo com o limite de dispositivos vinculados ao plano assinado.

A pesquisa de opinião da Kantar indica, no entanto, que 10% dos assinantes que continuam na Netflix pretendem deixar o serviço de assinatura neste segundo trimestre. Essa quantidade seria inédita no histórico da empresa.

No balanço publicado em 18 de abril, a empresa disse perceber uma onda de cancelamento nos países onde a medida foi anunciada --Canadá, Nova Zelândia e Portugal, além da Espanha. "Nós projetamos uma alta em aquisição e lucro, quando as pessoas que emprestam contas começarem a ativar as próprias contas ou pagarem para adicionar membros extras."

