Netflix deve oferecer videogames em sua plataforma, diz agência

A concorrência no streaming tem se intensificado nos últimos anos, com o surgimento do Disney+ e do HBO Max.

A Netflix tem buscado novas maneiras de aumentar a sua base de clientes, cujo crescimento ficou abaixo do esperado no primeiro trimestre, adicionando diversos tipos de conteúdos em sua plataforma e apostando em produções originais.

Este seria o primeiro passo da companhia americana fora do universo de TV e cinema. Para isso, a Netflix contratou Mike Verdu, ex-executivo da desenvolvedora de games Electronic Arts e do Facebook, para chefiar o departamento de desenvolvimento de jogos, ainda segundo a Bloomberg.

